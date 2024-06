Giroud futuro allenatore? "No, voglio imparare il mestiere di direttore sportivo"

Questa sera alle 21 c'è in programma l'esordio della Francia agli Europei in Germania: i transalpini affronteranno l'Austria. Partite, quelle della nazionale del Ct Deschamps, che interessano sempre molto da vicino i tifosi rossoneri per via della presenza di Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud. Quest'ultimo si appresta a giocare le ultime gare con la maglia della Nazionale di cui è recordman di reti (57) e ha parlato in un'intervista a Le Figaro -Sport questa mattina.

Le parole di Olivier Giroud su un possibile futuro da allenatore della Nazionale: "No, non la penso così. Qunado sei coach, per te c'è ancora meno tempo, è anche peggio di quando sei giocatore (ride, ndr). Mia moglie urlerà a casa se parto di nuovo (sorride, ndr). Questi sono obblighi e troppe cose da gestire. Mi piacerebbe restare nel calcio perché è quello che conosco meglio. Se è per lavorare in un club, voglio allenarmi, imparare il mestiere di direttore sportivo. Sarà un'altra avventura"