Giroud: "In Serie A la cultura è diversa, potrei giocare ancora per qualche anno"

Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano francese Le Parisien, Olivier Giroud ha parlato del suo futuro e della possibilità di giocare ancora qualche anno in Serie A: "In Italia ci sono attaccanti vicini ai 40 anni. Penso a Quagliarella o a Pandev. In Serie A la cultura è diversa: se hai una determinazione incrollabile e il tuo corpo te lo permette, l'età non è davvero un problema. Potrei continuare ancora per qualche anno".