Giroud: "Mi piace giocare con Ibrahimovic, mi sento bene con i miei compagni"

Olivier Giroud è intervenuto a DAZN dopo la partita vinta dal Milan contro la Roma, rispondendo anche ad una domanda sul fatto di giocare o meno in coppia con Ibrahimovic in attacco: "Non sono sorpreso da questa domanda (ride, ndr). Mi piace giocare con lui, non abbiamo trascorso troppo tempo insieme sul campo. Dipende dalla partita, se abbiamo bisogno di due punte e di fare gol nel secondo tempo come abbiamo fatto come contro il Napoli, invece non siamo stato fortunati alla fine. Mi sento bene con i miei compagni in campo, penso che possiamo giocare insieme ma per l’equilibrio della squadra il mister fa le scelte migliori e se giochiamo così penso che possiamo essere una squadra difficile da battere".