Giroud, rinnovo unilaterale con il Chelsea ad un passo dalla scadenza: la strana situazione dell'anno scorso si ripete

La notizia del pomeriggio, sicuramente sorprendente, è quella del rinnovo di Olivier Giroud con il Chelsea: il club londinese, si legge dal comunicato, ha attivato un'opzione unilaterale per il prolungamento di contratto. Tutto questo mentre in Italia, così come in Inghilterra e Francia, si parlava con insistenza di contatti fra il centravanti francese e il Milan per un possibile accordo a parametro zero. Addirittura è arrivata anche la conferma del giocatore stesso, che ha ammesso che il Diavolo è un'opzione per il futuro. Tutto questo cozza con il rinnovo fino al 2022 appena annunciato, ma non è una situazione nuova per quanto riguarda Giroud. L'anno scorso l'ex Arsenal era seguito con molto interesse da Inter e Lazio, e proprio quando sembrava che il suo futuro potesse essere lontano da Londra (era in scadenza), il club di Abramovich ha esercitato l'opzione unilaterale per il rinnovo di contratto annuale.