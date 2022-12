Giroud subito nella storia! Porta in vantaggio la Francia contro la Polonia e supera Henry

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Francia in vantaggio al 44esimo contro la Polonia, nel match valido per gli ottavi di finale del Mondiale di Qatar2022. A portare in vantaggio i transalpini, su assist perfetto di Mbappè, è stato Olivier Giroud, bravissimo ad inserirsi in verticale beffando Glik con il movimento e Sczeczny con un dolce scavino. Con questa rete, il numero 9 rossonero diventa il miglior marcatore in solitaria della storia della Francia con 52 gol, di cui tre in questo Mondiale.