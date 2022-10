Giroud sugli infortuni: "Ce ne sono tanti ovunque. Ci si deve dosare e al Milan lo facciamo abbastanza bene"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a RMC Sport e si è così espresso sugli infortuni: "Nella selezione per club o nazionale, vediamo che ci sono sempre più infortunati. Nessuno è risparmiato. Non sto cercando di gestire, ho una serie di partite, mi sento bene fisicamente quindi mi auguro buona fortuna. Presto attenzione al mio stile di vita e a non pensare all'infortunio perché non devi iniziare a calcolare. Penso che il modo migliore sia prendersi cura del proprio corpo, prendersi cura di sé stessi. Dopo, è un po' una storia di fortuna. Devi prestare attenzione a te stesso, ma non pensarci troppo. Penso che si debba dosare bene e al Milan lo facciamo abbastanza bene. Allenamenti, prove: per il momento dalla mia parte me la cavo piuttosto bene. Non ho preoccupazioni".