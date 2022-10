Giroud sulla Serie A: "Quando sono arrivato, mi ha colpito molto perché..."

MilanNews.it

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a RMC Sport e si è così espresso sulla Serie A: "Con tutti gli acquisti che le squadre di Serie A hanno fatto, si sono rafforzate, questo implica un campionato più serrato, più competitivo. Anche sul fronte della scena europea, abbiamo visto che Inter e Napoli sono ben piazzati in Champions League. Noi, ovviamente, speriamo di passare. Va bene per la Serie A, è un campionato che ha avuto un po' di difficoltà negli ultimi anni, ma è comunque un grande campionato e lo abbiamo dimostrato in Coppa dei Campioni. In Serie A è molto complicato rimanere competitivi ogni fine settimana perché le squadre sono difficili da manovrare e tutte vogliono battere le big. È un campionato molto competitivo anche per me... Quando sono arrivato, mi ha colpito molto perché pensavo che rispetto alla Premier League ci fosse molta meno intensità. Ma sono stato piacevolmente sorpreso di vedere che le squadre giocano ad alto pressing, su tutti i terreni, a volte da uomo a uomo, in marcatura individuale. È davvero un duro lavoro in ogni momento, non devi mollare perché se non sei al 100% in una partita, le squadre avversarie coglieranno l'occasione per metterti in difficoltà".