Giudice: "Elliott ha azzerato i debiti, ha tanti meriti nella gestione del Milan"

MilanNews.it

Alessandro Giudice, economista e collaboratore del Corriere dello Sport, è intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti soffermandosi anche su Elliott dopo la cessione del Milan a RedBird: “Quattro anni fa avevo seguito con interesse questo avvento di un fondo come Elliott nel Milan. Sorridevo quando sentivo parlare con tono dispregiativo di fondo avvoltoio. In realtà Elliott è soltanto un fondo, come tanti altri, che deve fare il suo mestiere: raccogliere capitale dagli investitori e generare un capitale. Lo fa dando alle società che compra un valore maggiore. Ha azzerato i debiti. Ci sono molti meriti della gestione Elliott. Il Milan si è stabilizzato nell’élite della Serie A, questo è un risultato sportivo. L’altro merito è quello di aver cambiato la mentalità”.