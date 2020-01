Giudice Sportivo: due giornate a Martinez, salta il derby. Un turno a Bennacer, nessun provvedimento per Conti

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la seconda giornata di Serie A: Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, espulso per proteste nel match dei nerazzurri contro il Cagliari, è stato fermato per due turni e quindi non sarà a disposizione di Conte per il derby del prossimo 9 febbraio. Stesso provvedimento per il portiere interista Berni ("per avere, al termine della gara, al momento del rientro negli spogliatoi, con atteggiamento minaccioso rivolto all'Arbitro espressioni dal contenuto intimidatorio"). Per quanto riguarda il Milan, Bennacer è stato squalificato per una giornata (salterà il match di domenica contro il Verona), mentre non è stato adottato nessun provvedimento disciplinare nei confronti di Andrea Conti in quanto "non si evince dal labiale con sufficiente grado di certezza la natura blasfema dell’espressione proferita.