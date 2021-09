Giudice Sportivo: Hellas multato per i cori dei tifosi all'Arechi. Stop per Gonzalez e Mihajlovic

Comunicato del Giudice Sportivo dopo le prime sette partite valide per la quinta giornata di Serie A. Sanzionato l'Hellas Verona con 10mila euro di multa perché i suoi sostenitori, durante la sfida contro la Salernitana, hanno intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.

Un turno di squalifica per l'attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez, espulso nel corso del match contro l'Inter, e per l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, espulso sul finire del match contro il Genoa per il rigore concesso alla squadra di Ballardini. "Ha contestato con veemenza una decisione arbitrale", si legge.