E' uscito il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo dopo l'11^ giornata di Serie A. Nelle file del Milan non ci sono nè squalificati, nè giocatori finiti in diffida. Prima sanzione invece per Divock Origi che nella sfida di sabato a San Siro contro il Monza ha ricevuto la sua prima ammonizione in campionato.