Giudice Sportivo Serie A: un turno di stop a Kamara dell'Udinese

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Il difensore dell'Udinese Hassane Kamara è l'unico giocatore sanzionato con una giornata di squalifica dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della seconda giornata. Kamara era stato espulso per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Sono state poi inflitte ammende al Lecce (cinquemila euro) e alla Juventus (quattromila) per lancio di oggetti o petardi da parte dei rispettivi sostenitori e all'Udinese (duemila) per avere ritardato di circa due minuti l'inizio del secondo tempo. (ANSA).