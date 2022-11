Giudice Sportivo, squalifica di una giornata a Theo e Giroud. Tonali entra in diffida, multa di 2mila euro per Messias

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo Milan-Spezia di ieri sera a San Siro è arrivato il comunicato del Giudice Sportivo dopo aver esaminato il referto dell'arbitro. Come previsto, Giroud, espulso, e Theo, ammonito da diffidato, sono squalificati per una giornata e salteranno la sfida di martedì contro la Cremonese. Quarta sanzione per Tonali, che entra così in diffida. Seconda sanzione per Bennacer, mentre per Messias prima ammonizione e multa di 2mila € per Junior Messias per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.