Giudice Sportivo, squalifica di una giornata e 5mila€ di multa a Theo

Dopo l'espulsione nel match di sabato sera contro l'Inter, il Giudice Sportivo ha squalificato Theo Hernandez per una giornata di gioco. Questo il comunicato:

Theo Hernandez (Milan): Squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 5,000,00 per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco; per avere inoltre, al 50° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della tifoseria avversaria; infrazione quest’ultima rilevata dai collaboratori della Procura federale.