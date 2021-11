Giudice Sportivo, un turno a Theo Hernandez: salterà il derby

Il giudice sportivo della nostra Serie A, dopo l'undicesima giornata di campionato, ha squalificato per una giornata Theo Hernandez in seguito alla doppia ammonizione ricevuta dal difensore francese in Roma-Milan. Il terzino salterà così il derby di domenica prossima. Seconda sanzione per Davide Calabria e Fikayo Tomori, prima sanzione per Ibrahimovic, Giroud e Kessie, tutti ammoniti nel match dell'Olimpico.