Giudice Sportivo: una giornata a Ibra e Lukaku, squalificato anche Kessie

È arrivato l'atteso responso del Giudice Sportivo dopo i fatti di Inter-Milan di Coppa Italia. Ibrahimovic è stato squalificato per una giornata effettiva di gara, per doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Stesso destino anche per Lukaku, squalificato per comportamento non regolamentare in campo, in quanto già diffidato. Una giornata anche per Kessie, ammonito per proteste e già diffidato.