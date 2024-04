Giudice Sportivo: una giornata di squalifica per Yunus Musah

Dopo il deludente e scialbo pareggio di Torino contro la Juventus, il Milan di Pioli è tornato al lavoro in vista della prossima sfida di campionato contro il Genoa, in programma domenica 5 maggio a San Siro. Riportiamo così quanto emerso dal Giudice Sportivo in merito ai fatti accaduti riguardanti il Milan nella 34^esima giornata di campionato di Serie A 2023\2024, con i rossoneri che nella prossima partita contro la squadra di Gilardino dovranno fare a meno di Yunus Musah:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MUSAH Yunus Dimoara (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).