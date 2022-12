"Giuffrida porti l'offerta del Milan per Demiral": l'intercettazione Paratici-Cherubini

Fonte: tuttomercatoweb.com

Dalle colonne della 'Gazzetta dello Sport' emergono alcune curiosità riguardanti il calciomercato della Juventus intercettate dall'inchiesta Prisma. Nel novembre 2019 - ad esempio - Paratici scrive ai suoi collaboratori Cherubini e Claudio Chiellini e dice di aspettare che: "Giuffrida porti l’offerta del Milan per Demiral". Paratici parla poi di due possibili scambi da fare alla pari: "De Sciglio-Rose, 20 e 20 milioni". E poi "Emre Can-Paredes". Con una valutazione da 60 milioni di euro per entrambi.

Interessante poi la lista dei giovani da seguire: Haaland, che era da poco al Salisburgo, Malen, Zaniolo, Kulusevski, Tonali e Kumbulla. E poi per il 2021 Milik e Donnarumma, entrambi a scadenza. Un mese dopo, Paratici aggiorna sulle trattative: "Bernardeschi: interesse Chelsea (sentire Ramadani se può spingere con Marina). Basilea per Okafor/Moreno ed Everton per Kean". Quest'ultimo sarebbe tornato l'estate successiva, a seguito della vendita di Cristiano Ronaldo.