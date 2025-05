Gli agenti di David a Napoli per incontrare il Napoli nei prossimi giorni

Il Napoli, già certo della qualificazione alla prossima Champions League ed in attesa di capire come si chiuderà l'avvincente corsa Scudetto con l'Inter, lavora già alla costruzione della squadra del prossimo anno e complice il rientro nel massimo palcoscenico europeo l'idea azzurra è quella di allestire una squadra in grado di competere a certi livelli.

Detto di Kevin De Bruyne, per l'attacco si sta scaldando sempre di più la pista che porta a Jonathan David, centravanti del Lille che a giugno lascerà il club francese a parametro zero. Gli agenti del canadese, spiega la Gazzetta dello Sport, sono arrivati a Napoli e avrebbero aperto ad un trasferimento a zero nel club di Aurelio De Laurentiis. Nei prossimi giorni l'entourage incontrerà lo stesso numero uno azzurro e il ds Giovanni Manna e lì si capirà qualcosa in più sulla reale fattibilità dell'operazione. I nodi principali, viene specificato, sono soprattutto legati alle commissioni per gli agenti e al premio alla firma da corrispondere al calciatore.

In merito al mercato azzurro, queste le tracce del direttore di TMW Niccolò Ceccarini all'interno del suo editoriale: "Sarà un’estate intensa anche per il Napoli. Gli azzurri sono sempre più vicini ad un’impresa ed è chiaro che ora la concentrazione sia tutta per il campionato. Subito dopo la fine della stagione ci sarà un incontro tra De Laurentiis e Conte, che ha un contratto fino al 2027. È ovvio che l’obiettivo del presidente è proseguire il lavoro con il tecnico e per questo è stato stilato un piano di miglioramento della squadra con innesti di qualità. La conferma arriva dall’ultima strada che il club azzurro sta percorrendo. De Bruyne, che a giugno si svincolerà dal Manchester City, è un’ipotesi estremamente concreta. È evidente che un giocatore di questo spessore abbia già tante proposte ma il fatto che il Napoli si sia mosso in maniera così determinata è un segnale forte anche per Conte. L’apertura del giocatore c’è già. La società azzurra è pronta ad offrirgli un biennale con opzione. Più un premio alla firma. Ora tutto dipenderà da lui. Il sostituto di Kvara sarà uno degli altri temi del mercato estivo, il club azzurro è più che mai deciso a prendere un altro attaccante centrale. Le opzioni Lucca, Bonny e Hojlund sono tutte da tenere sempre in forte considerazione ma attenzione anche al profilo di Jonathan David, che è tornato ad essere una pista calda. Per la difesa il Napoli ha riaperto il discorso Bijol, gia trattato la scorsa estate.