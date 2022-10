Gli auguri del Milan a Weah: "Lunga vita all'unico e solo Pallone d'Oro africano"

L'ex attaccante del Milan George Weah spegne oggi 56 candeline e il Milan non ha tardato a fare gli auguri al suo Re Leone. Il tweet pubblicato dai canali ufficiali rossoneri recita: "Lunga vita al solo e unico vincitore africano del Pallone d'Oro. Srutta al meglio la tua giornata". Weah ha giocato in rossonero 5 stagioni condite da 147 presenze, 58 gol e 37 assist. Oltre al Pallone d'Oro con il Milan ha vinto due scudetti.

Long live the one and only African Ballon D’Or winner.

Make the most of your day, @GeorgeWeahOff!



Buon compleanno al nostro mito africano George Weah! 🇱🇷#SempreMilan

