Gnonto: "Il gol alla Germania ha cambiato molte cose, ma sono il ragazzo di sempre"

Wilfried Gnonto, esterno offensivo classe 2003 che ha esordito in Nazionale nelle scorse settimane, diventando il più giovane goleador azzurro di sempre, ha parlato a Sky Sport dopo aver incontrato i bambini delle scuole calcio di Verbania al camp organizzato dal suo primo allenatore Rino Molle: "È un'emozione tornare a trovare i ragazzi con cui ho passato molto tempo. Ora penso alla maturità, quello di Mancini è stato difficile ma devo pensare a quello, che mi preoccupa di più. La scuola ha un valore importante per me e per la mia famiglia. Ora sono alla fine del percorso. Il gol alla Germania ha cambiato molte cose ma sono il ragazzo di sempre. Cerco di stare distaccato da quello che mi succede intorno, fa piacere essere sui giornali ma non ci devo pensare. Mi ricordo le giornate passate al campetto a giocare con i miei amici, mi divertivo molto. Spero che molti di loro possano fare molto meglio".