Gol a Inter e Juve nella stessa stagione: prima di Rebic ci era riuscito Alex

Nel giro di cinque giorni Ante Rebic è riuscito a trovare la via del gol contro Inter e Juventus. Per ritrovare un calciatore rossonero capace di segnare nella stessa stagione contro le due storiche rivali bisogna tornare al 2015/16, quando Alex segnò il momentaneo 1-0 nel derby del 31 gennaio 2016, poi vinto 3-0 dagli uomini di Mihajlovic, per poi trovare il gol di apertura anche in Milan-Juventus del 9 aprile successivo (1-2 per i bianconeri a fine gara).