Gol e assist nella rimonta rossonera: Reijnders è l'MVP di Milan-Como

vedi letture

Gol e assist nel 2-1 rossonero: è Tijjani il migliore in campo

Il Milan sorride a San Siro con un 2-1 contro il Como, ottenuto grazie a una grande prestazione di Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese è stato il protagonista assoluto del match, segnando il gol decisivo al 75' dopo aver fornito l'assist per il pareggio di Pulisic al 53'. La sua capacità di incidere nei momenti chiave ha fatto la differenza, regalando ai rossoneri tre punti preziosi.

Reijnders ha illuminato il campo con la sua visione di gioco e precisione. Dopo aver servito un assist perfetto a Pulisic, ha trovato la rete con un tiro preciso che ha lasciato il portiere avversario senza scampo. La sua presenza costante in fase offensiva ha messo in difficoltà la difesa del Como, dimostrando ancora una volta il suo valore in campo.

Con un gol e un assist, Reijnders ha confermato la sua importanza per il Milan. Ha totalizzato tre tiri in porta e ha completato 22 passaggi precisi, dimostrando una grande efficacia sia in fase di costruzione che di finalizzazione. La sua prestazione è stata fondamentale per il successo della squadra, consolidando il suo ruolo di leader tecnico.

Con poco più del 60% dei voti, ha superato nella corsa al premio di MVP Christian Pulisic e Tammy Abraham. Una prestazione da incorniciare per Reijnders - salito oggi a 13 gol stagionali tra tutte le competizioni - e che lascia ben sperare per i prossimi impegni. Bravo Tijji, continua così!