Goldaniga: "Fabregas avrà opportunità per lasciare, ma penso voglia continuare a Como"

vedi letture

Il difensore del Como Edoardo Goldaniga ha parlato a Sky Sport soffermandosi sulla salvezza raggiunta dal club lariano e toccando anche l'argomento del futuro del tecnico Cesc Fabregas: "Il mister ci ha parlato prima dell'ultima partita: in Italia ci sono due leghe e noi facciamo parte della seconda. Vogliamo vincere la parte destra della classifica, speriamo di continuare con queste prestazioni e dare continuità fino a fine anno".

Tempo fa ha detto che per Fabregas si butterebbe nel fuoco...

"Il mister per noi è veramente un punto di riferimento, ho visto crescere giorno dopo giorno la squadra, ha un metodo unico e un rapporto coi giocatori schietto. E' stato un giocatore a livelli importanti e sarà sicuramente un allenatore top, è il nostro faro e dobbiamo seguirlo in tutto e per tutto".

Cosa direbbe a Fabregas per farlo restare a Como?

"Quando un giocatore e un allenatore fanno bene è normale che se ne parli. Sappiamo che ci potrà essere la possibilità che il mister vada via, ma credo voglia continuare a far crescere questo progetto che ha fatto nascere. Spero col cuore che possa restare con noi".