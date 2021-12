Gomez a sorpresa: "Tornare in Italia? Lo farei al Napoli" In passato era stato accostato al Milan

In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il fantasista argentino Alejandro 'Papu' Gomez parla così del proprio futuro nel calcio, spiegando anche di sognare un clamoroso rientro in Italia: "Ho 33 anni, vorrei arrivare a 37-38. Sempre che io riesca ancora a divertirmi... Tornare in Italia? Napoli mi è sempre piaciuta per il legame con Diego, per come tratta gli argentini, per quella maglia celeste"