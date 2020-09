Gourcuff pensa al ritorno in campo: "Potrei riprendere in futuro" . L'ex Milan ha 34 anni

Yohann Gourcuff è l'emblema del grande talento che non ha avuto la personalità giusta per imporsi nel grande calcio. Dall'esordio folgorante con la maglia del Milan alla caduta libera, il passo è stato fin troppo breve; l'ex Bordeaux ha lasciato il calcio - non ufficialmente - nella scorsa estate e adesso medita un ritorno, come ha confessato ad Aquitaine Radio: "Forse in futuro potrei riprovarci. Per adesso mi prendo cura della mia famiglia e dei miei figli. Ma chissà in futuro cosa potrà succedere", ha detto il centrocampista 34 enne.