Gozzini: "Allegri spera di dover attendere di meno di quanto Pioli fece con De Ketelaere"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sulla trattativa per Ardon Jashari: "Il giocatore ha ufficialmente chiesto al club di poter tornare a Milano, stavolta per vestire la maglia rossonera. Insomma, ha ceduto alla corte milanista e ha chiesto la separazione al Bruges dopo un solo anno insieme. Tare era già uscito allo scoperto: prima offerta di 27 milioni più tre di bonus. Ieri ha rilanciato a trenta come proposta cash, a cui aggiungere i soliti premi. Tutto senza nascondersi: in Belgio dicono di averlo visto personalmente a Bruges nella giornata di ieri, ma lui nega. Per presentare un’offerta basta un indirizzo di posta elettronica certificata. E da Casa Milan è stato inviato un primo rilancio.

Non è detto che sia sufficiente a ricevere risposta affermativa, ma la sensazione è che prima o poi arriverà. Servirà altro lavoro di diplomazia. Il Bruges chiede oggi una parte fissa di 35 milioni più almeno tre di bonus, ormai consapevole della volontà di Jashari. La distanza c’è ma assolutamente percorribile. Allegri spera di dover attendere di meno di quanto Pioli fece con De Ketelaere, poi gravato dall’attesa della piazza senza riuscire a scrollarsi di dosso le responsabilità eccessive. Diverso il caso di Jashari, fosse solo per il ruolo: non gli si chiedono gol ma di riempire il centrocampo".