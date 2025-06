Origi, storia di un grande flop. L'ultima partita nell'aprile 2024: oggi cerca di risolvere il proprio contratto col Milan

vedi letture

L’ultima partita ufficiale di Divock Origi risale al 21 aprile 2024, quando con la maglia del Nottingham Forest giocò dieci minuti contro l’Everton. Una stagione, la sua in Premier League, rivelatasi un autentico flop: 22 presenze e un solo gol, peraltro segnato in FA Cup contro una squadra di Championship. Il 21 maggio il Forest annunciò di non voler esercitare il riscatto dal Milan, mentre i rossoneri, che non contavano più su di lui, lo dirottarono verso la squadra Under 23 in attesa di una nuova sistemazione.

Nessuna offerta, però, è arrivata: ingaggio troppo alto (4 milioni di euro a stagione) e rendimento troppo deludente per convincere qualche club a puntare su di lui. Origi, con il permesso del Milan, ha quindi continuato ad allenarsi da solo, lontano da Milanello. È stato avvistato a Roma, poi a Firenze, dove a fine agosto e inizio settembre si è preparato sul campo del Porta Romana, club dilettantistico locale, sempre seguito dal suo preparatore atletico, sempre in incognito, prima di spostarsi altrove per mantenere un livello minimo di forma fisica in attesa di una chiamata.

Arrivato al Milan nell’estate 2022 a parametro zero, Origi aveva accettato un ricco quadriennale che oggi pesa come una zavorra sui conti del club. Il contratto scadrà a giugno 2026, ma dopo un anno di inattività e con 30 anni già compiuti, appare difficile immaginare un futuro altrove senza una risoluzione anticipata. Sei anni fa realizzava gol decisivi in Champions League per il Liverpool, contribuendo alla conquista del trofeo: reti che di fatto gli hanno permesso di vivere di rendita fino ad oggi.

Nei giorni scorsi l’attaccante belga è stato visto a Casa Milan per discutere con la dirigenza la possibilità di risolvere consensualmente il contratto. I colloqui sono ancora in corso e non si è raggiunto un accordo definitivo.

Dal suo arrivo in rossonero, Origi ha collezionato appena 36 presenze, 2 gol e un assist, senza indossare la maglia del Milan dalla partita contro la Juventus del 28 maggio 2023. Dopo l’esperienza fallimentare in Premier League e un anno di inattività, la sua parabola appare ormai in caduta libera.