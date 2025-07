Gozzini: "Il Milan, seguendo le indicazioni di Allegri, non ha mai voluto sostituire Reijnders con una copia dell’olandese"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sui nuovi principi del Milan: "Reijnders sapeva trovare gli spazi e aveva un ottimo tempismo: ricevuta palla era determinante. Il nuovo corso rossonero ripartirà da giocatori che sappiano tenere il possesso, che siano fini palleggiatori. Il nuovo Milan cercherà il dominio del gioco e le incursioni delle mezzali saranno dettate dalla cabina di regia, secondo la visione di gioco di Modric o magari Ricci. Il club, seguendo le indicazioni di Max, non ha mai voluto sostituire Reijnders con una copia dell’olandese. Ha puntato su centrocampisti con altre caratteristiche e ha già portato a casa Modric e tratta con buone chance di riuscita Ricci e Jashari. Si allontana Xhaka, troppo simile agli altri. E tra Jashari e Javi Guerra Allegri crede più nel talento dello svizzero. Che come detto ricambia la stima e ha messo il Milan in cima alle preferenze. Il cambio che il club ha in mente sintetizza al meglio la strategia: fuori Musah, dentro Jashari".

LE ULTIME SU JASHARI AL MILAN

Come promesso il Milan sta insistendo per Ardon Jashari, perché il giovane centrocampista svizzero è una priorità non solo per il direttore sportivo Igli Tare, ma anche per Massimiliano Allegri, che con l'innesto del 2002 riterrebbe completa la sua mediana rossonera per la prossima stagione, che a quel punto dovrebbe sfoltirsi dei vari Adli, Pobega, Bennacer e Musah, fra gli altri, di troppo. Nella serata di ieri il Milan ha poi compiuto un ulteriore passo in avanti per Jashari, presentando al Club Brugge una nuova offerta ufficiale che con i bonus si aggira intorno ai 35 milioni di euro, soglia che proprio i belgi avevano imposto all'inizio per lasciar partire il centrocampista elvetico.

Il Milan si è spinto già troppo oltre per Ardon Jashari arrivando ad offrire 35 milioni di euro al Brugge. Adesso toccherà al club belga valutare l'offerta e decidere se accettare o meno, anche se molto dipenderà dai bonus. Allo stesso tempo, però, scrive La Gazzetta dello Sport che lo svizzero già giocherebbe per il Milan, non in campo ma sul mercato, in quanto starebbe spingendo in prima persona affinché questo suo desiderio di indossare la maglia rossonera si realizzi. Nel frattempo Jashari ha raggiunto anche un accordo di massima con il Milan per un contratto quinquennale a 2,8 milioni di euro a stagione. Questo più l'ultima offerta importante del Diavolo al Club Brugge ci permette di sbilanciarci divendo che questa sarà la settimana decisiva.