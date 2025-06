Gradito ospite a Tirrenia: Bove in visita agli azzurri dell'Italia U21

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Visita a sorpresa nel raduno della Nazionale Under 21 a Tirrenia da parte di Edoardo Bove a pochi giorni dalla partenza per la Slovacchia per il Campionato Europeo. L'ex centrocampista della Fiorentina ha abbracciato quelli che fino a poco tempo fa sono stati i suoi compagni di squadra, il tecnico Carmine Nunziata e il capo delegazione Giancarlo Antognoni. Bove ha salutato i medici, i fisioterapisti, i magazzinieri e tutto lo staff di quella Nazionale con cui due anni fa proprio a Tirrenia si allenava per l'Europeo di Georgia e Romania: "Faccio un grande in bocca al lupo alla squadra. Voglio bene a questi ragazzi - le sue parole al sito Figc - anche per come mi sono stati vicini in questo periodo. Sappiamo quanto talento c'è in questa nazionale, spero ci sia anche la voglia di sacrificarsi per arrivare ad un obiettivo importante.

Secondo me faranno il massimo per arrivarci". L'Italia partirà domenica per la Slovacchia e l'11 giugno a Trnava farà il suo esordio con la Romania per poi affrontare la nazionale di casa e la Spagna: "E' mia intenzione provare a venire in Slovacchia - assicura Bove - compatibilmente anche con gli accertamenti che devo fare. Cercherò di esserci perché mi farebbe molto piacere". (ANSA).