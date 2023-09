Grande evento del Milan club Orgoglio rossonero Umbria: ospiti Dida e Galli

Venerdì, in provincia di Perugia, grande evento del Milan club Orgoglio rossonero Umbria con ospiti che hanno scritto la leggenda del Milan come Giovanni Galli e Nelson Dida. Il club rossonero ha coinvolto località in tutta l'Umbria e grazie a questo ha raggiunto in pochi mesi numeri straordinari: oltre mille iscritti. Il club si è già distinto nel territorio umbro, oltre alla passione rossonera, anche a diverse iniziative di solidarietà.