Gravina "convissuto tra mecenatismo e cialtronismo"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Giovedì ci siamo tolti un peso, con Spadafora incontro in piena armonia. Ma sono state settimane complicate, difficili, ho convissuto con mecenatismo e cialtronismo. Io ho agito con determinazione, ma sempre con grande prudenza per la tutela della salute". Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, evidenzia ai microfoni di Sky sport le difficoltà incontrate durante l'emergenza coronavirus per arrivare alla ripartenza del calcio italiano. (ANSA).