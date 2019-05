Gravina: "Italia in grande spolvero dal punto di vista sportivo"

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il presidente Gabriele Gravina che si è soffermato sugli impegni di queste settimane delle varie rappresentative azzurre: "Inizierei coi complimenti all'Under 17, arrivata seconda in Europa per la seconda volta consecutiva. Poi voglio fare i complimenti per la bella partenza dell'Under 20 in Polonia e fare l'in bocca al lupo all'Under 21 e alla Nazionale maggiore, oltre che a quella femminile per il Mondiale. L'Italia, sotto il profilo sportivo, è in grande spolvero ed è coinvolta su tutti i campi".