Gravina: "La maglia azzurra crea unione, quella verde un po' meno"

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il Festival dello Sport di Trento. Questa una parte delle le sue parole raccolte da TMW: "La maglia azzurra crea unione, mi sono accorto che quella verde un po’ meno (ride, ndr). Molti hanno parlato di sostituzione dell’azzurro, il verde sarà solo il colore della terza divisa. Tante volte abbiamo parlato di prime volte, molti hanno confuso con l’identità. La passione per l’Italia non ha un colore, una sorta di cosmetico seppur fondamentale, ma chiede anche rispetto per i valori della Nazionale italiana. Noi produciamo idee, progetti e se ci riusciamo anche quell’entusiasmo che merita il rispetto per un’Italia che ha saputo rilanciarsi e restituire agli italiani ciò che meritano”