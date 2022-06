Gravina: "Lega, in 4 anni mai sentito una proposta di rinnovamento"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Le cose da fare sono tante, ma il mio minimo comune denominatore deve essere un progetto che implichi una vera rivoluzione culturale". A dirlo è Gabriele Gravina, presidente FIGC, che in un'intervista a La Gazzetta dello Sport spiega le sue idee: "Mi dispiace ci siano dei contrasti tra la Federazione e quei presidenti di club che hanno una visione conservativa. Casini dice di ascoltare la Lega di A? In 4 anni non ho mai sentito una proposta di rinnovamento. Non vogliamo un ruolo centrale, ma di servizio e ora è il momento di accelerare perché abbiamo sul tavolo proposte e progetti importanti che hanno richiesto lavoro, tempo ed energie".