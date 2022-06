Gravina: "Mancini mi ha detto che sui 54 ragazzi visionati, il 90% potrebbe giocare in Serie A"

MilanNews.it

Le difficoltà dei giovani italiani sono ancora una volta un argomento chiave nelle dichiarazioni del presidente della FIGC Gabriele Gravina, che alla Gazzetta dello Sport spiega la differenza nei risultati di grandi e giovani azzurri: "Sono diversi anni che Under 17, Under 19 e Under 21 si qualificano alla fase finale degli europei. Siamo pieni di ragazzi di talento che a parità di esperienze contro le altre nazionali hanno quasi sempre la meglio. Ma dopo i 20 anni mentre i giovani degli altri Paesi trovano spazio nei club, i nostri no e si perdono. Mancini mi ha detto che sui 54 ragazzi visionati il 90% potrebbe giocare in club di Serie A. Servirebbe pazienza come in un caso simbolo, quello di Tonali: arrivato dal Brescia al Milan il primo anno ha faticato, ma lo hanno aspettato e aiutato, con coraggio visione e lungimiranza. E oggi il Milan e la nazionale si trovano un giocatore di assoluto livello".