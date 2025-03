Gravina: "Presto ci sarà un commissario per gli stadi"

vedi letture

Si è tenuta ieri la riunione del Consiglio Federale, con il presidente della FIGC Gabriele Gravina che ha ribadito il sostegno del Governo anche per quanto riguarda l'Europeo del 2032, con l'Italia che insieme alla Turchia sarà Paese ospitante: "Ho incontrato il ministro dello sport Abodi mercoledì" - le sue parole riportate dal Corriere dello Sport - "e sottolineo una sintonia massima, ritrovata. Abbiamo avuto modo di parlare delle necessità del calcio e di Euro 2032, l'ho trovato impegnato nel trovare delle soluzioni. In tempi brevissimi, poi, ci sarà la nomina di un commissario per gli stadi".

Inoltre Gravina ha parlato dell'entrata in vigore dei nuovi parametri ammissivi ((indice di liquidità, indebitamento e costo del lavoro) previsti dal Piano Strategico del Calcio Italiano, che saranno anticipati alla stagione 2026/27: "Salteremo la fase sperimentale. In più abbiamo aggiunto un ulteriore elemento fondamentale: a oggi le società devono garantire l'avvenuto pagamento degli emolumenti fino al 30 aprile, mentre maggio e giugno vanno a finire nella stagione successiva generando effetti distorsivi. Abbiamo stabilito dunque che chi va oltre il plafond di garanzia di 350 mila euro deve pagare gli emolumenti o dare una fideiussione bancaria di copertura del debito fino al 30 giugno". Queste misure sono state rese impellenti dalle problematiche che si stanno riscontrando nei campionati di Serie C.