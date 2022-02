Gravina: "Rinvio Serie A per la Nazionale? Ne stiamo parlando, ma la vedo complicata"

Intervistato da ‘90° Minuto’, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha risposto a una domanda relativa alla possibilità di rinviare una giornata di campionato per dare qualche giorno in più all’Italia in vista dei playoff per Qatar 2022: “Ne stiamo parlando da diverso tempo, anche se non c'è una richiesta scritta. Lo hanno fatto anche altre Federazioni coinvolte in questi spareggi. La nostra nazionale avrebbe bisogno di qualche giorno in più per preparare la sfida. Per il rinvio la vedo complicata, ma forse possiamo dare qualche giorno in più all'Italia con qualche anticipo e qualche posticipo”, ha concluso.