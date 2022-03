Gravina: "Se la Superlega diventasse realtà la Juventus sarebbe fuori dalla Serie A"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica nel corso della quale ha risposto a una domanda sul coinvolgimento da parte della Juventus nel progetto Superlega: "Quel contratto è un'ipotesi progettuale. Se diventasse realtà, la Juventus sarebbe fuori dal campionato italiano. La Superlega è la risposta sbagliata a un'esigenza reale. Anche l'Italia deve ragionare su come migliorare la qualità del campionato e renderlo più appetibile per i mercati in espansione come quello arabo".