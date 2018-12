Gravina sta valutando la sospensione del campionato dopo gli scontri

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ai taccuini de Ilmessaggero.itha detto che in queste ore sta valutando anche la sospensione del campionato. "Non lo so. E' una riflessione da fare", ha detto Gravina che prosegue. "Questo clima non è il mio. Qui serve qualcosa di molto radicale perché in campo e fuori in questo weekend che doveva essere di festa ho visto e sentito cose inaccettabili per me, per il mio modo di essere e fare il presidente della Figc. E qui non parlo solo di politica sportiva, qui parlo di soluzione radicale".