Gravina sul play-off: “Fantasioso lo slittamento della giornata di Serie A. Ipotesi stage con i club a febbraio”

vedi letture

Con la vittoria contro l'Israele per 3-0, la nazionale azzurra si è qualificata ufficialmente per i play-off che decreteranno quali squadresi aggiungeranno a quelle già qualificate al mondiale. Saranno due partite secche giocate a marzo, dal 26 al 31, soltanto 4 giorni dopo il weekend della 30esima giornata di Serie A. I giorni a disposizione del tecnico per preparare le due partite di cruciale importanza sarebbero solamente tre. Il presidente della Federcalcio Gravina, nel post partita di Italia-Israele non ha completamente chiuso all'ipotesi di slittare la giornata di campionato per lasciare più tempo ai giocatori e al c.t. per arrivare al meglio al doppio confronto, ma guardando il calendario l'idea sembra difficilmente realizzabile. In quel periodo della stagione infatti oltre al campionato ci sono anche le coppe: tra il 17 e il 19 marzo si giocheranno gli ottavi delle tre competizioni europee. Per ora dunque non sembra esserci posizione ma la FIGC riprenderà la questione a febbraio quando, dopo che le qualificate agli ottavi saranno note, si potrà o meno concretizzare questa idea. Nonostante le buonissime volontà, sarà veramente difficile regalare a Gennaro Gattuso dei giorni extra per preparare meglio le due sfide fondamentali.

Se per lo slittamento della giornata sembra esserci parecchia diffidenza, il presidente Gravina ha parlato invece della possibilità di introdurre uno stage con le squadre di club durante l'odierno consiglio federale: "Appellandomi alla sensibilità della Serie A, c’è l’ipotesi di almeno uno stage il 9-10 febbraio dimezzare i tempi di distacco da novembre a marzo . Mi sembra ci sia apertura a parlarne, ma abbiamo ancora due partite da disputare e per ora abbiamo raggiunto un obiettivo minimo. Il calcio ci insegna che ci sono leggi spietate e che dobbiamo aspettare altre due partite. Dopo il 21 novembre ragioneremo meglio sul da farsi».