Gravina: "Tante cose da migliorare senza sprecare energie su progetti come la Superlega"

Sulle colonne del QS-La Nazione, troviamo una lunga intervista Gabriele Gravina. Il presidente della FIGC parla anche del possibile rischio di non vedere al Mondiale in Qatar la squadra campione d'Europa: "Questo è lo sport. Però posso aggiungere, e non perché stia capitando a noi, che qualcosa su cui riflettere dal punto di vista organizzativo delle competizioni c’è: dal maggior peso del ranking per i sorteggi, all’idea che i campioni delle varie competizioni continentali, quindi chi vince Europeo, Coppa America o d’Asia, possano essere ammesse al Mondiale per meriti acquisiti. Guardi al ’peso’ del nostro Gruppo, a noi, Portogallo, Turchia e Macedonia del Nord, è un peccato perdere così tante squadre di valore per il Qatar. Se c’è un numero massimo di squadre che possono qualificarsi bisogna adeguarsi, ma questo non vuol dire che non si possa riflettere su come migliorare le cose, aprendo a novità partecipate e convincenti senza sprecare energie preziose su progetti come il Mondiale ogni due anni o la SuperLega".