Graziani: "Addio Kessie? Non è una tragedia per il Milan, ha i giocatori per sostituirlo"

Ciccio Graziani, ex giocatore, è intervenuto a Radio Sportiva e in merito all'addio di Franck Kessie che lascerà il Milan a fine stagione per andare al Barcellona ha dichiarato: "L'addio di Kessie al Milan a parametro zero non è una tragedia per i rossoneri, ha i giocatori per sostituirlo. Il Milan può rimpiazzarlo con Pobega. Poi c'è Tonali che è in crescita e Bennacer che sta facendo molto bene".