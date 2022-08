Graziani: "Il Milan è una squadra che non si arrende mai, gioca bene e si diverte"

MilanNews.it

Presente negli studi di SportMediaset XXL, Francesco Graziani, ex attaccante, ha commentato così la vittoria del Milan contro l'Udinese: "Era importante partire bene e il Milan lo ha fatto. C'è stata qualche piccola distrazione dietro, ma il Milan è una squadra che gioca bene e diverte, tutti corrono e si sacrificano. Hanno reagito alla grande dopo il primo dell'Udinese anche grazie ad un pubblico meraviglioso. Il Milan è una squadra che non si arrende mai, va sotto, pareggia e continua a giocare. Poi ha giocatori che sono in grado di risolvere le partite da soli".