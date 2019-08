Graziani: "Piatek tornerà a fare gol, ma serve anche l'aiuto della squadra"

Ciccio Graziani, ex attaccante di Serie A, rispondendo su Sportmediaset ad una domanda sull'astinenza dal gol di Piatek in tutto il pre campionato, ha voluto dare qualche consiglio al numero 9 rossonero: "A Piatek dico di non entrare in confusione mentale, perchè i gol prima o poi tornerà a farli. E' entrato in un momento di grande difficoltà tecnica, ma anche un po' psicologica. Basta poco ad un attaccante per sbloccarsi. Io l'ho fatto per una vita, nel momento in cui meno te lo aspetti ricominci a fare gol. In questo momento, però, c'è anche bisogno del supporto della squadra e speriamo che il Milan sia in grado di poterglielo offrire