Graziani sulla favorita per lo scudetto: "Se l'Inter non cambia e trova un'alternativa in difesa, è la più forte"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Ciccio Graziani, nel corso della trasmissione Pressing su Mediaset, ha parlato della griglia di partenza per la corsa al titolo in Serie A: "Se l'Inter non cambia e trova un'alternativa difensiva visto che è andato via Ranocchia e numericamente hanno bisogno di un centrale in più, ad oggi resta la squadra più forte della Serie A".