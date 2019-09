Gremio, Everton discute il rinnovo: c'è il nodo clausola

Come riferisce sportmediaset.it, Everton continua a mostrare qualità con il Gremio, suscitando l'interesse dei club europei. Uno su tutti il Milan, vicino a prenderlo durante la gestione di Leonardo e tornato nuovamente alla carica lo scorso agosto. In questi giorni però, l'entourage di Everton sta discutendo il rinnovo del contratto con il Gremio: firmerà fino al 2023 ma ha deciso di chiedere che la clausola rescissoria non venga ritoccata. Si partirà ancora da una base da 80 milioni di euro trattabili: il prezzo aumenta di partita in partita, ma Everton gradirebbe la destinazione rossonera e con 45 milioni il Gremio potrebbe cedere la sua parte del cartellino. La clausola rimarrà immutata e impedirà così richieste folli,