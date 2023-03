Guai per Mancini: le big di Serie A sono sempre più "straniere". CorSera: "Caduta libera"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tempi duri per Roberto Mancini, nel momento in cui deve fare le convocazioni per l'Italia. I giocatori azzurri, infatti, non hanno molto spazio soprattutto nelle squadre più importanti del campionato. Come riporta il Corriere della Sera un esempio di questo "declino" è il Milan, che contro la Salernitana ha schierato una formazione senza neanche un italiano. I rossoneri hanno in rosa Tonali, Calabria, Gabbia, Pobega e Florenzi, che in stagione hanno messo insieme 66 partite per un totale di 4.232 minuti. Un netto calo rispetto alle stagioni passate: nel 2014-15, per rendere l’idea, il Milan di italiani ne schierava 20, mentre l’anno seguente concedeva loro oltre 22mila minuti.