Guardiola: "Perché mi chiedete di Haaland? Sembra che dobbiamo comprare 50 giocatori"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, si è così espresso in conferenza pre Southampton su Haaland: "Sapete che non rispondo a queste domande, perché me lo chiedete? Da quando sono qui, ogni estate, sembra che dobbiamo ingaggiare 50 giocatori. In questo momento è impossibile parlare di giocatori che sono non qui. Haaland è un giocatore del Dortmund. Potete chiedere di lui o di qualsiasi altro, la risposta sarà la stessa"..