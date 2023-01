Guerra in Ucraina: squadre russe ancora fuori dalle competizioni europee

Fonte: tuttomercatoweb.com

Pronta una nuova sanzione per la Russia da parte della UEFA. In seguito alla guerra in ucraina, riporta Sky News, le squadre di calcio russe sono destinate a rimanere escluse da tutte le competizioni europee. Non solo. Cambierà anche la sede della finale della Supercoppa Europea, fra la vincitrice della Champions League e quella dell’Europa League, che inizialmente avrebbe dovuto svolgersi il prossimo agosto a Kazan.